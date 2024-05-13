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Автобус упал в реку в Петербурге: казахстанец Ерхан Аханов рассказал, как спасал людей (видео)

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Ерхан Аханов
Ерхан Аханов. Кадр из видео: youtube.com/@newsKTK

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге произошло ЧП — автобус с пассажирами упал в реку. Среди тех, кто сразу кинулся на помощь и казахстанец Ерхан Аханов, передает телеканал КТК.

ЧП с автобусом в Санкт-Петербурге произошло в прошлую пятницу. Автобус с пассажирами отклонился от маршрута, выехал на встречную полосу, протаранил легковушку. Затем пробил ограждение моста и упал в реку.

Как сообщает телеканал, одним из первых на помощь пострадавшим бросился 25-летний уроженец Карагандинской области Ерхан Аханов, который после случившегося сразу достал из машины буксировочный трос и приспособил его для спуска в воду.

"Этим тросом зацепился за мост, и по этому тросу начал спускаться один из представителей Дагестана, следом – я. После, как мы спустились в воду, как подплыли к автобусу, там уже водитель данного автобуса начинал открывать люк. Точнее, пытался, но у него ничего не выходило. Мы с товарищем, который представитель Дагестана, как раз только начали открывать, к нам подплыли на помощь уже другие ребята", — вспоминает Ерхан Аханов.

Следом на помощь подплыли гражданские катера и лодки спасателей. В этом время Ерхан вместе с другими неравнодушными прохожими вытащил из воды водителя и двух пассажиров – пожилого мужчину и женщину. Их приводили в чувство прямо на крыше автобуса.

"Я не раздумывая подбежал к ней, начал непрямой массаж сердца, первую медицинскую помощь оказывать. Кто-то из ребят – не помню, кто – начал мне тоже помогать, ей искусственное дыхание делать. Пока мы были заняты этой женщиной, остальные товарищи начали вытаскивать мужчину пожилого возраста, лет 60, который единственный из пассажиров, кто чудом остался в живых. Знаете, у нас народ Казахстана какой: он всегда бежит на помощь", — отмечает Ерхан Аханов.

Несмотря на такой поступок, Ерхан героем себя не считает. По данным телеканала, парень родился и вырос в Шахтинске. С раннего детства занимался спортом, является чемпионом Казахстана по боксу среди юниоров. После армии Ерхан уехал в Петербург, где женился. Сейчас работает в службе доставки питьевой воды, а недавно поступил в университет.

Как оказалось, мать, отец и тетя Ерхана служат в казахстанской полиции. О поступке сына родители узнали от коллег.

"Коллега говорит: "Поздравляю, сын ваш – герой!" Потом положил телефон. Видео отправляет следом, я открыла видео, смотрю: Ерхан на видео плавает, помогает. Я прямо запереживала, все сразу бросила – и домой. Следом отправила видео папе нашему. Звоню: "Вот, смотри, наш сын герой!" Он шустрым был: когда 9 лет исполнилось — на бокс ходил. Места занимал, хорошо учился", — отмечает Мейрамкуль Тусупова.

Сообщается, что в салоне затонувшего автобуса, помимо водителя, находились восемь пассажиров. Семь из них погибли. Единственный выживший рассказал, что пытался спастись, но без посторонней помощи у него не было шансов.

"Я пытался выбить стекла, но как-то вообще никак не получалось. Потом я к потолку прислонялся губами, чтобы собрать остатки воздуха где-то там. Потерял ориентацию, но все равно по поручням двигался, двигался. Все как в темноте происходило. Потом резкий свет – и меня вытаскивают. Вообще даже без тени сомнения бросились и стали спасать", — отмечает выживший пассажир.

Сегодня всех, кто помогал пострадавшим, наградил губернатор Петербурга. Знак отличия "За доблесть в спасении" получил и Ерхан.

Источник: КТК

Напомним, 10 мая в Санкт-Петербурге водитель автобуса компании "Такси" при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост не справился с управлением. Транспортное средство развернуло, автобус пробил ограду и упал в воду. Водителя задержали, по факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Также в Сети появились кадры с места событий — на них запечатлен момент падения автобуса в реку. Позже появилась информация, что число погибших в результате ЧП в российском Санкт-Петербурге выросло до семи человек.

Накануне стало известно, что также в качестве подозреваемого задержан начальник автоколонны ООО "Такси", организовавшего перевозку людей. Сообщалось также, что в отношении водителя завели несколько уголовных дел.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2099930-avtobus-upal-v-reku-v-peterburge-kazahstanec-erhan-ahanov-rasskazal-kak-spasal-lyudey-video/

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