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Автобус упал в реку в Петербурге: выросло число погибших

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Автобус в реке в Санкт-Петербурге
Автобус в реке в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Число погибших в результате ЧП в российском Санкт-Петербурге выросло до семи человек - сегодня днем здесь автобус с пассажирами упал в реку, передает NUR.KZ со ссылкой на Следком РФ.

Российские СМИ писали, что в момент ЧП в автобусе находилось 20 человек. Изначально сообщалось о троих погибших.

Однако позже Следственный комитет Российской Федерации обновил информацию.

В официальном Telegram-канале СК РФ сообщается, что число погибших выросло до семи человек.

Напомним, в городском комитете по транспорту сообщали, что водитель автобуса компании "Такси" при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост не справился с управлением. Транспортное средство развернуло, автобус пробил ограду и упал в воду.

Водителя задержали, по факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Telegram-каналы публиковали видеоролики, на которых запечатлен момент падения автобуса в реку.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2098637-avtobus-upal-v-vodu-v-peterburge-vyroslo-chislo-pogibshih/

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