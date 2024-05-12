Автобус упал в реку в Петербурге: в отношении водителя завели несколько уголовных дел

44-летнего водителя задержали после трагедии с автобусом в Санкт-Петербурге - возбуждено несколько уголовных дел. Мужчина был арестован решением суда.

Сначала в отношении 44-летнего водителя были возбуждены два уголовных дела по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности", пишет РИА Новости.

Сегодня против водителя упавшего в реку в Петербурге автобуса завели уголовное дело о фиктивной постановке на учет иностранных граждан.

"В ходе предварительного следствия было установлено, что водитель автобуса, в феврале — марте 2024 года за денежное вознаграждение осуществил фиктивную постановку на учет не менее десяти иностранных граждан в принадлежащей ему квартире", - заявили в СК.

Напомним, 10 мая в Санкт-Петербурге водитель автобуса компании "Такси" при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост не справился с управлением. Транспортное средство развернуло, автобус пробил ограду и упал в воду. Водителя задержали, по факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Также в Сети появились кадры с места событий - на них запечатлен момент падения автобуса в реку.

Позже появилась информация о том, что число погибших в результате ЧП в российском Санкт-Петербурге выросло до семи человек.

Сегодня стало известно о том, что также качестве подозреваемого задержан начальник автоколонны ООО "Такси", организовавшего перевозку людей.