Автобус упал в реку в Петербурге: задержан начальник автоколонны

В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый по уголовному делу о гибели людей при падении автобуса в реку, сообщили в Следственном комитете России, передает NUR.KZ.

В связи с гибелью людей в результате падения автобуса с пассажирами в реку Мойку следственные органы Санкт-Петербурга проводят расследование по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

"В качестве подозреваемого задержан начальник автоколонны ООО "Такси", организовавшего перевозку людей. В соответствии с должностной инструкцией на указанное лицо возлагались обязанности по контролю за соблюдением трудовой и транспортной дисциплины, в том числе режима труда и отдыха водителей, осуществляющих трудовую деятельность в ООО "Такси". По данным следствия, водителю упавшего в реку автобуса в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха", - сообщили в СК РФ.

В настоящее время решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения и предъявлении обвинения.

Напомним, 10 мая в Санкт-Петербурге водитель автобуса компании "Такси" при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост не справился с управлением. Транспортное средство развернуло, автобус пробил ограду и упал в воду. Водителя задержали, по факту ЧП возбуждено уголовное дело.

Также в Сети появились кадры с места событий - на них запечатлен момент падения автобуса в реку.

Позже появилась информация о том, что число погибших в результате ЧП в российском Санкт-Петербурге выросло до семи человек.