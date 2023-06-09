Плитка в подъезде откололась от стены и чудом не задела подростка в Астане (видео)

Момент падения плитка. Кадр из видео: t.me/astanovka98

В многоэтажке Астаны плитка откололась от стены и чуть не упала на одного из детей, заходящих в лифт. Председатель ОСИ заявила, что все недочеты скоро устранят, передает Первый канал "Евразия".

Как отмечают корреспонденты телеканала, согласно записям камеры видеонаблюдения, четверо детей ждут лифт, а спустя несколько секунд на пол падает плитка, отколовшаяся от стены.

"Я испугалась, конечно. Представляете, плитка на голову бы упала, что с ребенком (было бы – прим. ред.)? Это уже все падало, мы клеили до этого, восстанавливали. Было бы лучше, если бы материалы были прочнее, лучше", – рассказала корреспондентам телеканала мать подростка Асия Балмагамбетова.

Председатель ОСИ сообщила, что застройщик уже проинформирован о случившемся инциденте, и недочеты в скором времени обещают устранить.

Добавим, что по информации на сайте ГП №8 города Астаны, травма головы – самый распространенный вид травм в любом возрасте.

Признаки травмы головы: ребенка может тошнить, он теряет аппетит, бледнеет у него заметны признаки головной боли и головокружения, чередующиеся с приступами возбуждения и апатии, при этом ребенок более сонлив, чем обычно.

Даже если у ребенка сразу не появились какие-то настораживающие признаки, его должен внимательно обследовать врач в течение последующих 24-48 часов.

Если травма головы ребенка тяжелая, врач может назначить специальное рентгенологическое обследование, чтобы выявить какие-то повреждения, например, перелом или гематому.

И, наконец, понаблюдайте за успеваемостью ребенка в школе после травмы головы. У детей с травмой головы, сопровождающейся потерей сознания или памяти, могут возникнуть трудности с концентрацией внимания или потеря памяти.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024030-plitka-otkololas-ot-steny-i-edva-ne-upala-na-podrostka-v-mnogoetazhke-astany-video/