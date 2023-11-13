В Таразе на голову беременной женщине упал светофор (видео)

В Таразе автомобиль врезался в светофор, который из-за удара упал на голову беременной девушке. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, передает сайт телеканала КТК.

В Таразе на одном из оживленных перекрестков беременная девушка собиралась переходить дорогу. В какой-то момент в светофор, находившийся сбоку от нее, на скорости въехал автомобиль, и конструкция рухнула беременной на голову.

По данным телеканала, удар оказался такой силы, что будущая мама упала и потеряла сознание. Водитель же, судя по кадрам с камер видеонаблюдения, поехал дальше.

Однако сообщается, что полиция нашла нарушителя. Автомобиль забрали на штрафстоянку, а мужчине выписали сразу два штрафа.

"Женщина с ДТП 2002 года рождения поступила утром. Выставлен диагноз "сотрясение головного мозга", госпитализирована в нейрохирургическое отделение. В данный момент состояние пациента средней тяжести. Беременность 10 недель и подкожная гематома лобной области. Это полностью заживает без операции", – сообщил заместитель главврача многопрофильной больницы Тараза Сакен Жумашев.

Источник: КТК

Что делать при попадании в ДТП?

Отметим, что согласно Правилам дорожного движения РК, при дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан: