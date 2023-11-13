В Таразе на голову беременной женщине упал светофор (видео)
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В Таразе автомобиль врезался в светофор, который из-за удара упал на голову беременной девушке. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения, передает сайт телеканала КТК.
В Таразе на одном из оживленных перекрестков беременная девушка собиралась переходить дорогу. В какой-то момент в светофор, находившийся сбоку от нее, на скорости въехал автомобиль, и конструкция рухнула беременной на голову.
По данным телеканала, удар оказался такой силы, что будущая мама упала и потеряла сознание. Водитель же, судя по кадрам с камер видеонаблюдения, поехал дальше.
Однако сообщается, что полиция нашла нарушителя. Автомобиль забрали на штрафстоянку, а мужчине выписали сразу два штрафа.
"Женщина с ДТП 2002 года рождения поступила утром. Выставлен диагноз "сотрясение головного мозга", госпитализирована в нейрохирургическое отделение. В данный момент состояние пациента средней тяжести. Беременность 10 недель и подкожная гематома лобной области. Это полностью заживает без операции", – сообщил заместитель главврача многопрофильной больницы Тараза Сакен Жумашев.
Источник: КТК
Что делать при попадании в ДТП?
Отметим, что согласно Правилам дорожного движения РК, при дорожно-транспортном происшествии водитель, причастный к нему, обязан:
- немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную световую сигнализацию и выставить знак аварийной остановки (мигающий красный фонарь) в соответствии с требованиями пункта 2 раздела 7 ПДД, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию;
- принять возможные меры для оказания доврачебной медицинской помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, а в экстренных случаях – отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно – доставить на своем транспортном средстве в ближайшее лечебное учреждение, сообщить свою фамилию, государственный регистрационный номер транспортного средства (с предъявлением документа, удостоверяющего личность, или водительского удостоверения и регистрационного документа на транспортное средство) и возвратиться к месту происшествия;
- сообщить незамедлительно о случившемся в ближайший орган внутренних дел, записать фамилии и адреса очевидцев и ожидать прибытия сотрудников органов внутренних дел, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 раздела 1 ПДД;
- освободить проезжую часть дороги, если движение других транспортных средств невозможно;
- при необходимости освобождения проезжей части дороги предварительно зафиксировать в присутствии свидетелей положение транспортного средства, следов и предметов, относящихся к происшествию, принять все возможные меры к их сохранению и обеспечить объезд места происшествия.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/2045551-na-golovu-beremennoy-zhitelnitse-taraza-upal-svetofor-kotoryy-sbila-mashina-video/