Самолет приземлился без переднего шасси в аэропорту Стамбула (видео)

Самолет, прилетевший из Парижа, приземлился на свою переднюю часть в аэропорту Стамбула - одно из шасси не смогло вовремя раскрыться, передает NUR.KZ со ссылкой на сообщение воздушной гавани.

"В среду, 8 мая, в 08:17 грузовой самолет типа Boeing 767 авиакомпании FedEx, прибывший из парижского аэропорта Шарль де Голль, благополучно приземлился в аэропорту Стамбула без открытия передней стойки шасси по технической причине", - говорится в сообщении аэропорта в соцсети X.

Представители стамбульского аэропорта добавили, что никто не пострадал. После посадки воздушное движение на взлетно-посадочной полосе было временно приостановлено.

Момент жесткой посадки самолета появился в соцсетях.

Напомним, в начале мая в Костанайской области самолет Ан-2, выполнявший санитарный рейс, после взлета осуществил кабрирование (резкое снижение высоты) и съехал на водоем (талые воды). На борту судна в этот момент находились 2 члена экипажа и 3 служебных пассажира. Никто не пострадал.

Позже в Сети появилось видео.

В январе в соцсетях появились кадры неустойчивой посадки самолета авиакомпании Air Astana в аэропорту Лондона. По данным перевозчика, борт совершил успешную посадку в условиях сильного ветра.