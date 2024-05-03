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Появилось видео жесткой посадки самолета на воду в Костанайской области

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Перевернувшийся самолет
Перевернувшийся самолет. Кадр из видео: t.me/shot_shot

Российские СМИ публикую видео, на котором запечатлена посадка самолета Ан-2 на воду в Костанайской области - ролик появился в Telegram-канале Shot, передает NUR.KZ.

Судя по кадрам, после посадки самолет перевернулся.

"Во время полëта в какой-то момент судно начало резко терять высоту и снижаться, а затем вошло в воду и перевернулось вверх дном", - говорится в сообщении издания.

Ранее в Министерстве транспорта Казахстана сообщали, что судно, принадлежащее авиакомпании "Навигатор", после взлета резко потеряло высоту и съехало на водоем.

На борту самолета в этот момент находилось 5 человек - 2 челна экипажа и три служебных пассажира. Все они госпитализированы, но в ведомстве подчеркивали, что ЧП обошлось без пострадавших и жертв.

Расследованием ЧП и выяснением причин произошедшего займется специальная комиссия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2095634-poyavilos-video-zhestkoy-posadki-samoleta-na-vodu-v-kostanayskoy-oblasti/

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