Появилось видео жесткой посадки самолета на воду в Костанайской области
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Российские СМИ публикую видео, на котором запечатлена посадка самолета Ан-2 на воду в Костанайской области - ролик появился в Telegram-канале Shot, передает NUR.KZ.
Судя по кадрам, после посадки самолет перевернулся.
"Во время полëта в какой-то момент судно начало резко терять высоту и снижаться, а затем вошло в воду и перевернулось вверх дном", - говорится в сообщении издания.
Ранее в Министерстве транспорта Казахстана сообщали, что судно, принадлежащее авиакомпании "Навигатор", после взлета резко потеряло высоту и съехало на водоем.
На борту самолета в этот момент находилось 5 человек - 2 челна экипажа и три служебных пассажира. Все они госпитализированы, но в ведомстве подчеркивали, что ЧП обошлось без пострадавших и жертв.
Расследованием ЧП и выяснением причин произошедшего займется специальная комиссия.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2095634-poyavilos-video-zhestkoy-posadki-samoleta-na-vodu-v-kostanayskoy-oblasti/