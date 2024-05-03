Появилось видео жесткой посадки самолета на воду в Костанайской области

Российские СМИ публикую видео, на котором запечатлена посадка самолета Ан-2 на воду в Костанайской области - ролик появился в Telegram-канале Shot, передает NUR.KZ.

Судя по кадрам, после посадки самолет перевернулся.

"Во время полëта в какой-то момент судно начало резко терять высоту и снижаться, а затем вошло в воду и перевернулось вверх дном", - говорится в сообщении издания.

Ранее в Министерстве транспорта Казахстана сообщали, что судно, принадлежащее авиакомпании "Навигатор", после взлета резко потеряло высоту и съехало на водоем.

На борту самолета в этот момент находилось 5 человек - 2 челна экипажа и три служебных пассажира. Все они госпитализированы, но в ведомстве подчеркивали, что ЧП обошлось без пострадавших и жертв.

Расследованием ЧП и выяснением причин произошедшего займется специальная комиссия.