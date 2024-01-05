Шатало и трясло: видео неустойчивой посадки самолета Air Astana в Лондоне появилось в Сети

В Сети появилось видео посадки самолета авиакомпании Air Astana в аэропорту Лондона. По данным перевозчика, борт совершил успешную посадку в условиях сильного ветра, передает телеканал "Астана".

Само видео появилось в Instagram-аккаунте издания BBC.

Отмечается, что самолет казахстанской авиакомпании совершил неустойчивую посадку в лондонском аэропорту Хитроу.

На записи можно заметить, как борт начинает шататься, трястись и крениться во время посадки. За кадром слышно, как человек восклицает, пока самолет не касается земли.

Ситуацию прокомментировали представители авиакомпании.

По их данным, видео было снято 2 января 2024 года. Самолет, летевший из Алматы в Лондон благополучно приземлился в штормовую погоду.

"Во время посадки самолета авиакомпании в Лондоне (Хитроу) 2 января 2024 года наблюдался сильный порывистый ветер 67-90 километров в час, который приближается к штормовым показателям, что вызывает повышенную турбулентность вблизи земной поверхности", - сообщили в пресс-службе.

По данным британских СМИ, шторм вызвал значительные перебои в работе всех видов транспорта по всей Великобритании. В частности, в лондонском аэропорту Хитроу несколько рейсов были вынуждены перенаправить в другие аэропорты.