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Шатало и трясло: видео неустойчивой посадки самолета Air Astana в Лондоне появилось в Сети

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Самолет Air Astana
Самолет Air Astana. Иллюстративное фото: Nicolas Economou / NurPhoto / Getty Images

В Сети появилось видео посадки самолета авиакомпании Air Astana в аэропорту Лондона. По данным перевозчика, борт совершил успешную посадку в условиях сильного ветра, передает телеканал "Астана".

Само видео появилось в Instagram-аккаунте издания BBC.

Отмечается, что самолет казахстанской авиакомпании совершил неустойчивую посадку в лондонском аэропорту Хитроу.

На записи можно заметить, как борт начинает шататься, трястись и крениться во время посадки. За кадром слышно, как человек восклицает, пока самолет не касается земли.

Ситуацию прокомментировали представители авиакомпании.

По их данным, видео было снято 2 января 2024 года. Самолет, летевший из Алматы в Лондон благополучно приземлился в штормовую погоду.

"Во время посадки самолета авиакомпании в Лондоне (Хитроу) 2 января 2024 года наблюдался сильный порывистый ветер 67-90 километров в час, который приближается к штормовым показателям, что вызывает повышенную турбулентность вблизи земной поверхности", - сообщили в пресс-службе.

По данным британских СМИ, шторм вызвал значительные перебои в работе всех видов транспорта по всей Великобритании. В частности, в лондонском аэропорту Хитроу несколько рейсов были вынуждены перенаправить в другие аэропорты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054011-shatalo-i-tryaslo-video-neustoychivoy-posadki-samoleta-air-astana-v-londone-poyavilos-v-seti/

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