Вытаскивали за лапы и уши: табун лошадей чуть не утонул в ЗКО (видео)

В Западно-Казахстанской области в зоне паводков едва не ушел под воду табун лошадей. Кадры спасения животных показали в МЧС, передает NUR.KZ.

По данным ведомства, на реке Жайык в плену воды оказались лошади из Акжаикского района.

"Во время выпаса пастухи потеряли лошадей из вида. Спасатели вместе с местными исполнительными органами произвели перегон животных до безопасного места, спасая их от утопления. Всего спасли 365 лошадей, в том числе 31 жеребят", – говорится в сообщении.

Отмечается, что жеребят перевозили на лодках, так как глубина воды была опасна для них. Судя по кадрам, опубликованным МЧС, некоторым животным вода доходила практически до морды. Спасатели показали, как вытаскивали жеребят из воды – чтобы забраться в лодку их приходилось тянуть за лапы и даже за уши.

"Сначала животные испуганно реагировали на прибывших спасателей, затем начали проходить по проложенной дорожке к лодке и таким образом табун выбрался на сушу. Для нас важна каждая жизнь", – подчеркнули спасатели.