Более 40 селам грозит подтопление в Жамбылской области

В Жамбылской области вот уже несколько дней идут проливные дожди. Сообщается об угрозе подтопления 42 сел, если повысится уровень воды в трех реках, передает сайт телеканала КТК.

42 села в Жамбылской области может затопить, если вдруг повысится уровень воды в реках Шу, Талас и Аса. В последние несколько дней в регионе не утихают проливные дожди.

По информации телеканала, больше всего специалистов тревожит река Аса - именно туда сбрасывают воду с местного водохранилища, а оно уже заполнено на 97%. В близлежащих поселках уже начали укреплять берега.

Ситуация пока находится под контролем, говорят спасатели.

"На сегодняшний день фактов затопления частных дворовых территорий, а также жилых домов не зарегистрировано. Когда начнутся поливы полей, соответственно будут снижаться риски подтопления населенных пунктов", - говорит и. о. начальника управления департамента ЧС Дархан Жапаров.

Источник: КТК

Между тем премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил мобилизовать все силы для защиты Атырауской области от большой воды. Отмечается, что ежедневно уровень воды реки Жайык (Урал) поднимается. До опасной отметки остается порядка 100 сантиметров.

Вчера в акимате Северо-Казахстанской области сообщили о прохождении второй волны паводков - уровень воды в реке Есиль постепенно начал снижаться.

Наряду с этим казахстанцев предупредили мошенниках, которые оформляют кредиты на пострадавших от паводка - граждан обманывают, обещая помощь.