Наводнения в самой густонаселенной провинции Китая: почти 60 тыс. человек эвакуировали

В самой густонаселенной провинции Китая из-за проливных дождей происходят наводнения. Почти 60 тыс. человек были эвакуированы из своих домов, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

Из-за сильных дождей, которые длились несколько дней, в южной провинции Гуандун в Китае происходят наводнения. По последним данным, почти 60 тыс. человек были эвакуированы. 11 человек пропали без вести, о погибших информация не приводится.

Очевидцы в Сети поделились кадрами мощного урагана.

Несколько крупных рек вышли из берегов в Гуандуне. При этом в одной из них, что расположена на севере, по словам местных властей, вода может достигнуть пика, который бывает раз в 100 лет.

Людей из подтопленных домов спасают на лодках. К слову, провинция Гуандун - самая густонаселенная в Китае, в ней проживают 127 миллионов человек.

В выходные из-за наводнения примерно более миллиона домохозяйств лишились электричества. Но к вечеру воскресенья, примерно в 80 процентов из них оно восстановилось.

В международном аэропорту Байюнь в столице провинции Гуанчжоу были отменены и задержаны рейсы, минимум в трех городах закрыли школы. По оценкам местных властей, экономический ущерб составил около 140,6 млн юаней (19,8 млн долларов).

Между тем в МЧС Казахстана сегодня рассказали, что, по состоянию на утро понедельника, в свои дома уже вернулись больше 23 тыс. человек. Работы по ликвидации паводка и оказанию помощи населению продолжаются в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

В ЗКО уровень воды реки Жайык превысил критический уровень на 7 см, но опасности для Уральска нет, рассказали в областном ДЧС.

Вчера представители Министерства по ЧС обратились к казахстанцам с призывом - граждан просят быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать меры безопасности в паводковый период.