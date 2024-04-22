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Кенес Ракишев и Асель Тасмагамбетова направили 1,2 млрд тенге на помощь пострадавшим от паводков

Опубликовано:

Паводки в Казахстане
Паводки. Фото: primeminister.kz

1,2 миллиарда тенге на помощь пострадавшим от паводков направили Кенес Ракишев и Асель Тасмагамбетова.

Казахстанский предприниматель Кенес Ракишев и президент благотворительного фонда "Саби" Асель Тасмагамбетова уже более 20 лет системно и на постоянной основе ведут благотворительную деятельность, строят новые школы и социальные учреждения, детские игровые городки и спортивные площадки, Центры робототехники и высокотехнологичные больницы во всех регионах Казахстана.

В это непростое время, когда многие регионы оказались в зоне подтопления, и вся страна сплотилась для помощи пострадавшим, меценаты также не остаются в стороне и передают 1,2 миллиарда тенге на восстановление пострадавших от паводков социальных объектов, согласно вектору, заданному Касым-Жомартом Токаевым президентом Казахстана.

"Мы выражаем искреннюю поддержку всем казахстанцам, столкнувшимся с природной катастрофой. Не бывает чужой беды, когда мы живем в одной стране. В зоне подтопления оказались и районы Атырауской области, откуда я родом. Непрерывно следив за ситуацией и с болью в сердце понимая масштаб бедствия, мы приняли решение о выделении 1 миллиарда тенге для восстановления социальной инфраструктуры пострадавших от паводков регионов.

Кроме того, 9 миллионов тенге были собраны детьми — учениками частной школы Шокана Уалиханова на благотворительной ярмарке.

Мы всем сердцем верим, что общими усилиями даже самая сложная ситуация будет решена, природная стихия в скором времени отступит, новые дома будут построены, а наша страна станет еще сильнее и сплоченнее", — уверена президент благотворительного фонда "Саби" Асель Тасмагамбетова.

Для справки:

Благотворительный фонд "Саби" создан в 2002 году супругами Кенесом Ракишевым и Асель Тасмагамбетовой.

За 22 года работы Фонд реализовал более 10 системных республиканских проектов в медицине, образовании, культуре и спорте.

В Актау, Атырау, Семее, Петропавловске и Алматы "Саби" организовал высокотехнологичные отделения экстренной детской хирургии, построил и подарил городу новые школы в густонаселенных районах Астаны и Алматы, в 14 регионах были открыты спортивные игровые комплексы, во всех регионах Казахстана организована и передана государству служба "Инватакси", построены специализированные учреждения для сирот в Кызылорде и Актобе, открыты Центры робототехники в ряде регионов Казахстана и др.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2088962-kenes-rakishev-i-asel-tasmagambetova-napravili-12-mlrd-tenge-na-pomosch-postradavshim-ot-pavodkov/

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