Включили все системы оповещения: вода пришла в Атбасар (видео)
Опубликовано:
В Акмолинской области вода пришла в город Атбасар. Там проводится эвакуация населения, включены системы оповещения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сегодня ранним утром, в 4.58, в Атбасаре был обнаружен перелив на земляном валу на реке Жабай.
"Незамедлительно были включены все системы оповещения. Проводятся мероприятии по эвакуации населения, а также по защите объектов и жилых домов", - уведомили в ДЧС региона.
В настоящий момент с помощью мотопомп проводится откачка талых вод.
В работах задействовано более 400 человек и 100 единиц техники государственной системы гражданской защиты.
По информации официального Telegram-канала акимата Акмолинской области, в Атбасарском районе объявлен режим ЧС.
Ранее стало известно, что в Акмолинской области жители села Орловка остались без дороги, потому что ее размыло водой. Ведутся работы по подсыпке инертного материала для устранения проблемы.
Также в Республиканском оперативном штабе приняли решение об укреплении границ поселка Жибек Жолы близ Астаны. Сообщалось, что существует возможная угроза подтопления в шестом и седьмом микрорайонах населенного пункта.
В Министерстве водных ресурсов и ирригации рассказали, грозит ли Астане подтопление. В ведомстве заверили, что таких рисков нет. При этом оперативный штаб ведет мониторинг за паводковой обстановкой в Акмолинской области с учетом прогнозирования по данным водосбросов с водохранилищ.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2082938-vklyuchili-vse-sistemy-opovescheniya-voda-prishla-v-atbasar-video/