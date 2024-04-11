Включили все системы оповещения: вода пришла в Атбасар (видео)

В Акмолинской области вода пришла в город Атбасар. Там проводится эвакуация населения, включены системы оповещения, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, сегодня ранним утром, в 4.58, в Атбасаре был обнаружен перелив на земляном валу на реке Жабай.

"Незамедлительно были включены все системы оповещения. Проводятся мероприятии по эвакуации населения, а также по защите объектов и жилых домов", - уведомили в ДЧС региона.

В настоящий момент с помощью мотопомп проводится откачка талых вод.

В работах задействовано более 400 человек и 100 единиц техники государственной системы гражданской защиты.

По информации официального Telegram-канала акимата Акмолинской области, в Атбасарском районе объявлен режим ЧС.

Ранее стало известно, что в Акмолинской области жители села Орловка остались без дороги, потому что ее размыло водой. Ведутся работы по подсыпке инертного материала для устранения проблемы.

Также в Республиканском оперативном штабе приняли решение об укреплении границ поселка Жибек Жолы близ Астаны. Сообщалось, что существует возможная угроза подтопления в шестом и седьмом микрорайонах населенного пункта.

В Министерстве водных ресурсов и ирригации рассказали, грозит ли Астане подтопление. В ведомстве заверили, что таких рисков нет. При этом оперативный штаб ведет мониторинг за паводковой обстановкой в Акмолинской области с учетом прогнозирования по данным водосбросов с водохранилищ.