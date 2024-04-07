Почти 64 тыс. человек эвакуировали из-за паводков в Казахстане

Глава Департамента по ликвидации ЧС МЧС РК Кахарман Оразалин на брифинге СЦК озвучил последние данные по эвакуации жителей из регионов Казахстана в связи с паводками, передает NUR.KZ.

По его слова, в Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Акмолинской, Атырауской, и Северо-Казахстанской областях подтопленными остаются 3391 частный дом, 1059 дачных домов и 79 зданий различного назначения.

"На данный момент общими силами спасено и эвакуировано 63 927 человек, из них 45 – с ограниченными возможностями, а также 15 283 ребенка", – сообщил Кахарман Оразалин.

В пунктах временного размещения находятся 13 328 человек, из них 6 742 ребенка. Спикер подчеркнул, что все они обеспечены всеми предметами первой необходимости, работают психологи, оказывается вся необходимая помощь.

При этом за последние сутки было спасено 243 человека.

"Спасательная операция проходила в очень сложных условиях. Буквально людей необходимо было эвакуировать с крыш домов, использовалась специальная техника, лебедки", – добавил он.

Напомним, что ситуация с паводками в Казахстане продолжает оставаться сложной.

Вчера президент Касым-Жомарт Токаев выступил с обращением к казахстанцам. По его словам, текущая ситуация – возможно самое крупное бедствие по своим масштабам и последствиям за последние 80 с лишним лет.

Глава государства подчеркнул, что никто из пострадавших не останется без помощи и поручил правительству разбронировать государственный материальный резерв, чтобы помочь жителям.

При этом представители Генпрокуратуры заявили, что они устанавливают причины затопления конкретных населенных пунктов, разрушения дорог, мостов, гидротехнических и других объектов.

"В частности, изучается целевое расходование бюджетных средств, своевременность и полнота планов по предотвращению паводков. По итогам будет дана соответствующая правовая оценка деятельности каждого уполномоченного органа", – сообщили в ведомстве.