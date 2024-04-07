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Движение на 17 трассах в Казахстане ограничили из-за паводков

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Подтопленная местность
Паводки. Иллюстративное фото: pexels.com

В пяти регионах Казахстана талые воды перелились на проезжую часть на 10 участках автодорог. На ряде трасс продолжают действовать ограничения движения, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

Специалисты рассказали о ситуации по состоянию на 06:00 7 апреля.

"В связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на 10 участках общей протяженностью 3910 метров в 5 областях (Акмола, Атырау, Костанай, Павлодар, СКО)", – говорится в сообщении.

При этом ограничение движения распространяется на 17 автодорогах республиканского значения в 7 областях (Актобе, Акмола, Атырау, Костанай, Павлодар, Мангистау, СКО) на протяженности 801 километр.

На данный момент на республиканских дорогах задействовано 297 единиц техники и 385 человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2080217-dvizhenie-na-17-trassah-v-kazahstane-ostaetsya-zakrytym-iz-za-pavodkov/

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