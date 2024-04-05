Дамбу прорвало в Оренбургской области: власти заявили о критической ситуации

Сегодня в городе Орск Оренбургской области России прорвало дамбу. Сейчас власти срочно эвакуируют жителей. В мэрии заявили о критической ситуации.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на правительство Оренбургской области, в старом городе прорвало участок насыпной дамбы. Для эвакуации с территории старого Орска подготовили шесть пунктов временного размещения. В зону эвакуации попадают 4 тыс. жилых домов.

В МЧС сообщили, что спасатели с муниципальными службами проводят работы по укреплению дамбы.

РБК сообщает, что мэр города Сергей Салмин заявил, что в Оренбурге и его окрестностях критическая ситуация в связи с паводком. Жителям территорий, где есть угроза подтопления, следует эвакуироваться.

"Ситуация критическая. Только за сутки уровень воды в Урале увеличился на 91 см и сейчас составляет 778 см. Это уже выше неблагоприятного значения и вода продолжает прибывать. Электро- и газоснабжение ваших районов будет отключено. Уже подтоплено более 300 домовладений и 750 участков", — сообщил мэр.

В мэрии Орска агентству РИА Новости сообщили, что началась массовая эвакуация людей из Старого города, где расположены несколько поселков, которые попали в зону затопления. Для эвакуированных из затопленного района подготовили шесть пунктов временного размещения.

Людей вывозят на частных автобусах и автобусах Орскгортранса.

"В пунктах временного размещения расположены все специалисты, медицинские работники, организованы питание и спальные места", - добавили в мэрии.