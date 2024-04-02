Дорожное полотно обвалилось на трассе в ЗКО

На трассе в ЗКО произошел обвал дорожного полотна. Из-за паводка наблюдаются переливы через дорогу. Движение ограничили для всех видов транспорта, передает "Мой город".

По информации филиала АО "КазАвтоЖол", движение для всех видов транспорта на трассе Подстепное - Федоровка - граница РФ закрыли в связи с переливом талых вод на 35 километре. Ограничение ввели вчера, 1 апреля, в 21.10.

Вместе с тем жители района сообщили, что не доезжая до села Теректы (Федоровка), на дороге образовались провалы.

"Новый асфальт, не доезжая до Федоровки, где идет раздвоение трассы, асфальт провалился на метра полтора. Передо мной машина ехала, провалилась. Участок очень опасный, не заметный", - рассказали жители села.

По данным пресс-службы ДП ЗКО, на сегодняшний день переливы зафиксированы на 63 участках автодорог региона. Стихии подверглись пять областных трасс и 17 дорог местного значения. В 31 месте размыто дорожное полотно, проезд транспорта невозможен.

Без транспортного сообщения остаются 10 сел, восемь из которых расположены в Каратобинском районе и по одному - в Теректинском и Чингирлауском районах.

"1 апреля на 35-м километре автодороги Уральск - Илек из-за подмывания талыми водами основания дороги произошел обвал дорожного полотна. На нескольких участках происходят переливы через трассу. В связи с этим убедительно просим жителей и гостей ЗКО воздержаться от поездок", - сообщил командир батальона патрульной полиции Еламан Валиев.

К слову, глубина обвала на автодороге составляет около 10-12 метров.

Напомним, в Западно-Казахстанской области сложилась сложная ситуация из-за паводков.

30 марта первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр ознакомился с обстановкой в регионе, совершив облет и осмотр подтопленных участков Теректинского, Сырымского, Каратобинского районов, а также изучив паводковую ситуацию в Уральске. Он поручил усилить противопаводковые работы и обеспечить безопасность граждан.

Накануне глава государства провел заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий, где раскритиковал работу МЧС, акиматов и Министерства водных ресурсов.

Накануне аким ЗКО Нариман Турегалиев выразил обеспокоенность сложной паводковой ситуацией, которая сложилась в регионе, и обратился к населению. Он отметил, что приняты все необходимые меры, направленные на устранение последствий паводков.

Сегодня на территории всей Западно-Казахстанской области ввели режим ЧС.