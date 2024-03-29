Пытались пересечь реку: в области Абай продолжают искать пропавших во время паводков мужчин (видео)
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В Аягозском районе в области Абай продолжаются поиски трех пропавших на воде людей - они пропали во время паводков, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
По информации ведомства, с 23 марта ищут 46-летнего мужчину, который при попытке переправиться через реку Аягоз, предположительно, упал в воду с лошади.
Кроме того, жители села Карагаш на тракторе марки "МТЗ 82" выехали из подсобного хозяйства "Шалкар" в сторону села Карагаш.
По пути двое мужчин тоже пытались пересечь реку на транспорте, чтобы сократить путь, однако они застряли посреди реки - это произошло 26 числа.
Дальнейшее их местонахождение до сих пор не известно.
В ДЧС отметили, что пострадавшие не являются гражданами, участвовавшими в работе по предупреждению весенних паводков.
Спасатели ведут оперативно-поисковые мероприятия.
Ранее о пропавших сообщал акимат региона - отмечалось, что к поискам подключили водолазов. Однако из-за погодных условий поиски приостанавливали.
Напомним, что в целях проведения работ по восстановлению ущерба, причиненного паводковыми водами, акиматом Аксуатского района области Абай с 28 марта 2024 года объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.
Было зафиксировано повышение уровня воды в реке Аягоз.
В регионе начата предварительная эвакуация 172 человек из 43 жилых домов по улице Толендина, расположенных вблизи реки Аягоз.
Добавим также, что из-за паводка режим ЧС объявлен в Актобе, Уральске, Аркалыке и двух районах Костанайской области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2075112-pochti-nedelyu-ischut-propavshego-vo-vremya-pavodkov-v-oblasti-abay-muzhchinu-video/