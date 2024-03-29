Пытались пересечь реку: в области Абай продолжают искать пропавших во время паводков мужчин (видео)

В Аягозском районе в области Абай продолжаются поиски трех пропавших на воде людей - они пропали во время паводков, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

По информации ведомства, с 23 марта ищут 46-летнего мужчину, который при попытке переправиться через реку Аягоз, предположительно, упал в воду с лошади.

Кроме того, жители села Карагаш на тракторе марки "МТЗ 82" выехали из подсобного хозяйства "Шалкар" в сторону села Карагаш.

По пути двое мужчин тоже пытались пересечь реку на транспорте, чтобы сократить путь, однако они застряли посреди реки - это произошло 26 числа.

Дальнейшее их местонахождение до сих пор не известно.

В ДЧС отметили, что пострадавшие не являются гражданами, участвовавшими в работе по предупреждению весенних паводков.

Спасатели ведут оперативно-поисковые мероприятия.

Ранее о пропавших сообщал акимат региона - отмечалось, что к поискам подключили водолазов. Однако из-за погодных условий поиски приостанавливали.

Напомним, что в целях проведения работ по восстановлению ущерба, причиненного паводковыми водами, акиматом Аксуатского района области Абай с 28 марта 2024 года объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.

Было зафиксировано повышение уровня воды в реке Аягоз.

В регионе начата предварительная эвакуация 172 человек из 43 жилых домов по улице Толендина, расположенных вблизи реки Аягоз.

Добавим также, что из-за паводка режим ЧС объявлен в Актобе, Уральске, Аркалыке и двух районах Костанайской области.