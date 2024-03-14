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Алматинцев встревожил пожар в самом центре города (видео)

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Здание горит в Алматы
Пожар. Кадр из видео: t.me/kris_p_almaty_official

Пожар произошел в двухэтажном здании по улице Байтурсынова в Алматы. Локализовать его удалось только через час, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в 20:24 пожарные по вызову выехали на улицу Байтурсынова в Бостандыкском районе.

"По прибытии в 20:32 первых подразделений СПЧ № 1 обнаружено открытое горение с окна второго этажа двухэтажного здания. Угрозы распространения на соседние здания нет.

Введены пожарные стволы на тушение и защиту смежных помещений, пожарные автоцистерны оперативно установлены на водоисточники, обеспечена бесперебойная подача воды. Тушение пожара осложняется тем, что здание - низкой степени огнестойкости, наличием скрытых пустот в стенах и перекрытиях", - говорится в сообщении МЧС.

Чуть позже в министерстве сообщили, что локализация пожара была достигнута в 21:43. Отмечается, что огнеборцами предотвращено распространение огня на соседние квартиры второго этажа, а также на офисные помещения.

Пожар был ликвидирован 22:21. Площадь пожара составила 200 м².

Сегодня вечером в селе близ Талгара загорелся трансформатор. Люди массово остались без света.

Накануне днем в Астане загорелось двухэтажное здание цеха по изготовлению и установке автостекол. Пострадавших нет. Отбили пожарные от огня накануне и жилой дом в Усть-Каменогорске.

Двумя днями ранее пожар вспыхнул на рынке в Таразе, где загорелось складское помещение на площади 350 м².

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости - номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2068572-almatintsev-vstrevozhil-pozhar-v-samom-tsentre-goroda-video/

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