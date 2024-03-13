Цех загорелся в центре Астаны (фото)

Двухэтажное здание цеха по изготовлению и установке автостекол загорелось сегодня днем в Астане. На место прибыли пожарные, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Как рассказали в пресс-службе МЧС в Telegram, сегодня в 12:53 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о том, что горит пристройка к цеху по проспекту Республики.

По прибытии установлено, что происходит открытое горение двухэтажного здания – цеха по изготовлению и установке автостекол.

Пожар. Фото: t.me/qr_tjm

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

адрес пожара или возгорания;

объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);

предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);

при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;

свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.