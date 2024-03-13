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Цех загорелся в центре Астаны (фото)

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Место происшествия
Место происшествия. Фото: t.me/qr_tjm

Двухэтажное здание цеха по изготовлению и установке автостекол загорелось сегодня днем в Астане. На место прибыли пожарные, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Как рассказали в пресс-службе МЧС в Telegram, сегодня в 12:53 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о том, что горит пристройка к цеху по проспекту Республики.

По прибытии установлено, что происходит открытое горение двухэтажного здания – цеха по изготовлению и установке автостекол.

Пожар разгорелся в цехе в Астане
Пожар. Фото: t.me/qr_tjm

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2067606-tseh-zagorelsya-v-tsentre-astany/

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