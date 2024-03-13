Цех загорелся в центре Астаны (фото)
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Двухэтажное здание цеха по изготовлению и установке автостекол загорелось сегодня днем в Астане. На место прибыли пожарные, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Как рассказали в пресс-службе МЧС в Telegram, сегодня в 12:53 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на поступившее сообщение о том, что горит пристройка к цеху по проспекту Республики.
По прибытии установлено, что происходит открытое горение двухэтажного здания – цеха по изготовлению и установке автостекол.
Правила поведения при пожаре
На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.
Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:
- адрес пожара или возгорания;
- объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
- предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
- при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
- свою фамилию и телефон.
Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2067606-tseh-zagorelsya-v-tsentre-astany/