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Пожар вспыхнул на рынке в Таразе (видео)

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Пожар в Таразе
Место происшествия. Фото: t.me/qr_tjm

Огнеборцы ликвидируют пожар в складских помещениях на территории рынка "Омар ата" в Таразе. Опубликовано видео с места происшествия, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

По информации официального Telegram-канала МЧС РК, в Таразе по улице Мамбет батыра на территории рынка "Омар ата" загорелось складское помещение на площади 350 кв.м.

"Жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается. Пожар в 10.05 локализован", - сообщили в ведомстве.

В тушении возгорания задействованы порядка 40 человек личного состава и 13 единиц техники.

Напомним, утром 4 марта в Алматы случился пожар на торговом рынке "Береке" - загорелись два бутика с товарами народного потребления. В 06.15 спасателям удалось локализовать возгорание, а в 06.18 - полностью его ликвидировать. Предварительно площадь пожара составила 50 квадратных метров. Никто не пострадал.

А 21 февраля в 03.43 в Астане в отдельно стоящем ангаре на территории рынка "Шарын" произошло возгорание мебели и хозтоваров на площади 30 кв. м. В 05.05 пожар был полностью потушен. В борьбе с возгоранием участвовали 10 человек личного состава ДЧС и 2 единицы техники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2066010-pozhar-vspyhnul-na-rynke-v-taraze-video/

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