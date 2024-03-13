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Пожарные отбили от огня жилой дом в Усть-Каменогорске (видео)

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Пожар в Усть-Каменогорске
Пожар в Усть-Каменогорске. Скриншот: t.me/qr_tjm

Пожарным в Усть-Каменогорске удалось сегодня спасти от огня жилой дом. Пострадавших не было, причину происшествия будут выяснять, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС.

Как сообщили в пресс-службе МЧС в Telegram, сегодня в 17:44 поступило сообщение о пожаре в Усть-Каменогорске. Когда на место прибыли пожарные, выяснилось, что горит гараж, автомобиль и хозпостройка, при этом наблюдалась угроза рядом стоявшему жилому дому.

Пожар был ликвидирован на общей площади 100 кв. м. Пострадавших не было, причина происшествия устанавливается.

В тушении задействовали около 18 человек личного состава и 5 единиц техники.

Правила поведения при пожаре

На официальном сайте МЧС РК сказано, что нужно делать при возникновении пожара. Так, при первых признаках возгорания и запахе дыма вызовите пожарную службу, набрав 101, или службу спасения, набрав 112.

Какую информацию необходимо сообщить диспетчеру:

  • адрес пожара или возгорания;
  • объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее);
  • предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее);
  • при необходимости – номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее;
  • свою фамилию и телефон.

Необходимо во время разговора говорить четко и спокойно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2067873-pozharnye-otbili-ot-ognya-zhiloy-dom-v-ust-kamenogorske-video/

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