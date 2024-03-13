Больше 60 сел могут уйти под воду этой весной в Павлодарской области

В Павлодарской области паводки грозят 65 населенным пунктам. В ДЧС рассказали, как готовятся к возможным подтоплениям, передает телеканал "24KZ".

Как передает телеканала, ссылаясь на госметеослужбу "Казгидромет", в этом году в регионе выпало осадков на 56% больше нормы. Неутешительные прогнозы синоптики дают на третью декаду марта. Именно в это время на территории области ожидается резкое потепление, что спровоцирует обильное таяние снега.

Спасательные службы уже определили потенциально опасные места. В ДЧС сообщают, что этой весной в зоне риска подтопления могут оказаться 65 населенных пунктов.

"На случай осложнения паводковой обстановки заблаговременно подготовлены 43 пункта эвакуации населения. Для оперативного реагирования на ЧС подготовлена группировка сил и средств на ликвидацию последствий паводков, в которую вошли 1702 человека, 616 единиц техники, 42 плавательных средства и 198 мотопомп.

По анализу прошлых лет, в принципе, мы думаем, что нашей группировки в области хватит для выполнения задач", - сообщил начальник Департамента по ЧС Павлодарской области Жасулан Жумашев.

Напомним, еще в январе этого года бывший глава МЧС Сырым Шарипханов рассказал, каким регионам Казахстана грозят паводки. Он подчеркивал, что необходимо перейти в режим повышенной готовности.

В феврале синоптики дали прогноз по паводкам на весенний период. Отмечалось, что основной прогноз ожидаемого объема стока весеннего половодья РГП "Казгидромет" выпустит в марте 2024 года.

Позже новый министр по ЧС Чингис Аринов назвал регионы Казахстана, где есть риски подтоплений из-за таяния снега и сточных вод. При этом глава МЧС подчеркнул, что паводковая обстановка в Казахстане на сегодняшний день "относительно стабильная".

Премьер-министр Олжас Бектенов на одном из заседаний правительства заявил, что ранее неоднократно давались поручения по реализации мероприятий против паводков, но некоторые так и не исполнены. в связи с этим глава кабмина поручил наказать некоторых чиновников.

Как действовать во время паводков?

Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок – это временное затопление значительной части суши водой. Паводок может произойти в результате:

сброса воды с гидротехнических сооружений;

быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);

обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;

нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.

Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", – объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости – обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду.

В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты и уверенно", – отметили представители МЧС РК.