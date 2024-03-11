Дворы затопило талой водой в Алматинской области и Жетiсу (фото, видео)

Дворовые участки затопило талой водой в Алматинской области и Жетiсу - в МЧС рассказали подробности произошедшего, передает NUR.KZ со ссылкой на Telegram-канал ведомства.

В области Жетiсу в результате интенсивного снеготаяния с полей произошло подтопление предварительно 10 дворовых территорий частных жилых домов станции Бесколь Алакольского района.

Сообщается, что силами ДЧС региона и местных исполнительных органов (12 человек, 5 единиц техники и 3 мотопомпы) были проведены работы по отводу талых вод и расширение оросительного канала.

Спасатели. Фото с места событий: МЧС РК

Дополнительно на место происшествия выехали начальник ДЧС с силами и средствами - 25 спасателя, 4 единицы техники, а также 6 мотопомп.

А в Алматинской области из-за повышения температурного фона произошло обильное таяние снега и поступление талой воды с полей. В результате подтопило 5 дворовых территорий на улице Турксибской в селе Коскудык, всего по этой улице распложены 30 жилых домов.

Сотрудники ДЧС и МИО с использованием экскаватора провели работы по отводу скопившейся талой воды.

В работах были задействованы 30 сотрудников, 5 единиц техники и 3 единицы мотопомпы ДЧС, 4 человека и техника МИО.

Жертв и пострадавших нет. Угрозы подтопления жилых домов нет, а уровень поступающей воды снизился.