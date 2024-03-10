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Эзотерика

В МЧС отреагировали на информацию о затоплении домов в области Абай (видео)

Опубликовано:

Подтопления в селе Бахты в области Абай
Подтопления в селе Бахты в области Абай. Кадр из видео: t.me/qazavtojol

Вчера в области Абай талая вода чуть не затопила участок республиканской трассы. Появилась информация о подтоплении нескольких жилых домов. Ее прокомментировали в пресс-службе МЧС передает NUR.KZ.

Вчера в результате резкого таяния снега на хребте Тарбагатай талые воды подобрались к автодороге "Таскескен-Бахты". Дорожникам удалось избежать переливов на трассе.

При этом представители "КазАвтоЖола" в официальном Telegram-канале сообщали, что были затоплены дома в селе Бахты.

"Однако талые воды достигли села Бахты, повлекши за собой затопление нескольких жилых домов", – говорится в сообщении.

Информацию опровергли в пресс-службе МЧС РК.

"В настоящее время в селе Бахты Маканчинского района силами местных исполнительных органов проводятся противопаводковые мероприятия, а именно: уложено более 300 мешков мешкотары, произведена обваловка инертным материалом вдоль берега дамбы в количестве около 400 тонн. (...)

Угрозы подтопления жилых домов не имеется. Ситуация находится под контролем", – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, ранее министр по ЧС Чингис Аринов называл регионы Казахстана, где есть риски подтоплений из-за таяния снега и сточных вод.

Ранее прогноз по некоторым регионам страны озвучивали метеорологи. Специалисты обращали внимание на то, что в бассейнах горных рек восточной, юго-восточной и южной частей страны суммарные осадки за период влагонакопления около или выше среднемноголетних значений, за исключением бассейнов некоторых горных рек юго-восточной части республики (южный склон Илейского Алатау и северный склон хребта Кетмень).

Как действовать во время паводков?

Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок – это временное затопление значительной части суши водой.

Паводок может произойти в результате:

  • сброса воды с гидротехнических сооружений;
  • быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);
  • обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;
  • нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами.

Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", – объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

  • отключить воду, газ, электричество;
  • погасить огонь в печах;
  • перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;
  • закрыть окна и двери, при необходимости – обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

  • документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;
  • комплект одежды и обуви по сезону;
  • запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду.

В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты, и уверенно!" – отметили представители МЧС РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2065674-neskolko-domov-okazalis-zatopleny-v-oblasti-abay-video/

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