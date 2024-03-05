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Эзотерика

Самолет разбился на шоссе в США: есть погибшие

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Разбившийся самолет в США
Разбившийся самолет в США. Фото: twitter.com/MNPDNashville

В штате Теннесси в США на шоссе разбился одномоторный самолет. Погибли несколько человек, передает NUR.KZ со ссылкой на полицию города Нэшвилл.

Полицейские сообщили о происшествии в соцсети X.

"Одномоторный самолет разбился на восточной полосе шоссе I-40. Несколько человек на борту погибли", – говорится в сообщении полиции города Нэшвилла.

Сейчас правоохранители пытается установить, откуда летел самолет.

Отметим, что Нэшвилл – это столица американского штата Теннесси.

Город Нэшвилл на карте США
Город Нэшвилл на карте США. Скриншот: Google Maps

Также ранее мы писали о том, что в США самолет врезался в линии электропередач. Это произошло в конце декабря прошлого года.

А в середине ноября сообщалось, что в восточной части Средиземного моря произошла авиакатастрофа – разбился тренировочный военный вертолет США. На борту находилось пять человек, все они погибли.

При этом за год до этого прошлого года два военных самолета столкнулись во время авиашоу в Техасе, в США. Там проходило шоу, в котором участвовали самолеты времен Второй мировой войны. В какой-то момент бомбардировщик и истребитель столкнулись в небе. Были погибшие.

Кроме того, в июне 2022 года в Калифорнии недалеко от мексиканской границы разбился военный конвертоплан MV-22 Osprey. На борту тогда также находились пять человек, и все они считались погибшими.

А в конце 2021 года в Техасе при взлете разбился самолет с 21 пассажиром на борту. Тогда всех пассажиров и членов экипажа удалось эвакуировать. Пострадали два человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2064609-samolet-razbilsya-na-shosse-v-ssha-est-pogibshie/

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