Военный самолет с пятью людьми на борту разбился в США

Место крушения военного самолета. Кадр из видео : YouTube/KESQ News Channel 3

В американском штате Калифорния, в 30 милях к северу от мексиканской границы, разбился военный конвертоплан MV-22 Osprey. На борту находились пять человек, все они считаются погибшими.

Как сообщает Daily Mail, военный самолет потерпел крушение в округе Империал недалеко от шоссе 78. Катастрофа была подтверждена военно-морской авиабазой El Centro. На месте происшествия работают спасатели.

Информация о том, что конвертоплан перевозил ядерные материалы, не подтвердилась.

Отмечается, что на борту находились пять человек.

Как пишет на своей странице в Twitter корреспондент FOX 5 Малик Эрнест, официальные лица предполагают, что все пассажиры самолета погибли.

Причины крушения пока не сообщаются.

В мае в Иране во время учений разбился военный самолет. Погибли два человека.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1973268-voennyy-samolet-s-pyatyu-lyudmi-na-bortu-razbilsya-v-ssha/