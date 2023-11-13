Военный самолет США разбился во время тренировки: погибли пять человек

В восточной части Средиземного моря произошла авиакатастрофа – разбился тренировочный военный самолет США. На борту находилось пять человек, все они погибли, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Само крушение произошло вечером в пятницу. Об этом сообщили представители Европейского командования США. Однако они не предоставили информации о причинах аварии и количестве пострадавших.

Вчера же стало известно, что авария произошла во время плановой дозаправки в воздухе в рамках военной подготовки.

"Все пять военнослужащих, находившиеся на борту вертолета, погибли", – говорится в сообщении.

Отмечается, что поисково-спасательные работы начались сразу после аварии. Пока неясно, что именно произошло и в какой момент полета произошла катастрофа, но происшествие еще расследуется.

Слова соболезнования высказали президент США Джо Байден и министр обороны страны.

Напомним, в середине ноября прошлого года два военных самолета столкнулись во время авиашоу в Техасе, в США. Там проходило шоу, в котором участвовали самолеты времен Второй мировой войны. В какой-то момент бомбардировщик и истребитель столкнулись в небе. Были погибшие.

При этом в июне прошлого года в Калифорнии недалеко от мексиканской границы разбился военный конвертоплан MV-22 Osprey. На борту тогда также находились пять человек, и все они считались погибшими.

А в конце 2021 года в Техасе при взлете разбился самолет с 21 пассажиром на борту. Тогда всех пассажиров и членов экипажа удалось эвакуировать. Пострадали два человека.