Самолет врезался в линии электропередач в США: есть погибшие

В штате Орегон в США небольшой самолет потерпел крушение, став причиной пожара. По данным властей, погибли три человека, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

Как сообщает издание, 16 декабря около 17:00 в городе Индепенденс в штате Орегон небольшой самолет врезался в линии электропередачи. В полиции сообщили, что из-за крушения возник небольшой пожар.

В результате погибли три человека, однако уточняется, что властям пока не удалось установить их личности, как и определить, все ли из погибших находились на борту.

Пожарным пришлось ждать, пока энергокомпания обесточит высоковольтные линии, прежде чем приступить к тушению огня и осмотру места происшествия.

При этом причины катастрофы пока неизвестны. По данным CNN, Федеральное управление гражданской авиации расследует инцидент вместе с местными властями.

Напомним, в середине ноября сообщалось, что в восточной части Средиземного моря произошла авиакатастрофа – разбился тренировочный военный вертолет США. На борту находилось пять человек, все они погибли.

При этом за год до этого прошлого года два военных самолета столкнулись во время авиашоу в Техасе, в США. Там проходило шоу, в котором участвовали самолеты времен Второй мировой войны. В какой-то момент бомбардировщик и истребитель столкнулись в небе. Были погибшие.

Кроме того, в июне прошлого года в Калифорнии недалеко от мексиканской границы разбился военный конвертоплан MV-22 Osprey. На борту тогда также находились пять человек, и все они считались погибшими.

А в конце 2021 года в Техасе при взлете разбился самолет с 21 пассажиром на борту. Тогда всех пассажиров и членов экипажа удалось эвакуировать. Пострадали два человека.