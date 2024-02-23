Землетрясение ощутили жители Алматы

Сегодня жители Алматы вновь почувствовали землетрясение в 2 балла, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный центр сейсмонаблюдений МЧС РК.

По данным сейсмологов, 23 февраля в 10:08 было зарегистрировано землетрясение в 259 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая. Магнитуда составила 5.2.

В Алматы ощутимость составила 2 балла.

Отмечается, что эти толчки были афтершоком сильного землетрясения, произошедшего ранее.

При этом в момент землетрясения в городе шла масштабная сейсмотренировка.

Мероприятие проводилось для повышения уровня подготовки населения к действиям в экстремальных ситуациях, чтобы жители заранее определили маршруты эвакуации, безопасные места, подготовили тревожные чемоданчики.

Напомним, что вчера ночью алматинцы также могли чувствовать подземные толчки.

Землетрясение в Алматы

Отметим, что ровно месяц назад, в ночь с 22 на 23 января сразу после полуночи алматинцы почувствовали сильное землетрясение. По ощутимости его оценили в 5 баллов. Также потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщали, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Позже стало известно, что в результате подземных толчков в Алматы различные травмы получили больше 60 человек. Госпитализация понадобилась не всем.

В Алматинской области после землетрясения были выявлены трещины в более чем 40 зданиях. Незначительные повреждения были обнаружены и на зданиях в Алмалинском районе южной столицы.