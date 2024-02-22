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Землетрясение ощутили жители Алматы

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Фиксация землетрясения
Сейсмограф. Иллюстративное фото: adventtr/Getty Images

В Алматы вновь ощутили землетрясение, эпицентр расположен в 260 км от города, на территории Китая, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям.

"22 февраля в 00:26 зарегистрировано землетрясение, эпицентр расположен в 260 км на юго-восток от Алматы, на территории Китая - афтершок", - сообщается в Телеграм-канале МЧС.

Сведения об ощутимости в Алматы - 2 балла. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Обстановка стабильная. 

В МЧС призвали граждан сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Напомним, в ночь с 22 на 23 января сразу после полуночи алматинцы почувствовали сильное землетрясение. По ощутимости его оценили в 5 баллов. Также потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщали, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Позже стало известно, что в результате подземных толчков в Алматы различные травмы получили больше 60 человек. Госпитализация понадобилась не всем.

Сообщалось также, что в Алматинской области после землетрясения были выявлены трещины в более чем 40 зданиях. Незначительные повреждения были обнаружены и на зданиях в Алмалинском районе южной столицы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2062290-zemletryasenie-oschutili-zhiteli-almaty/

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