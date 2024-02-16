Массовое отключение электричества произошло в Семее
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Сегодня почти во всех районах Семея отключилось электричество и холодная вода. В Министерстве энергетики отметили, что подачу электроэнергии восстановили за 15 минут, передает NUR.KZ.
О перебоях электроэнергии сообщил Telegram-канал Abai News.
"В Семее произошёл массовый сбой – отключился свет практически во всех районах города. Сообщается также о том, что нет холодной воды", – говорится в сообщении.
Позже стало известно, что электричество в городе снова заработало, а вот о восстановлении водоснабжения пока не говорится.
Также сообщалось о проблемах с интернетом.
В пресс-службе Минэнерго сообщили, что в 13:30 из-за отключения по сетям АО "KEGOC" произошло ограничения потребителей в Семее.
"В 13:45 электроснабжение восстановлено", – подчеркнули в ведомстве.
Напомним, в конце октября в Астане случилась крупная авария, приведшая к отключению электричества. Вместе с этим начались и перебои в водоснабжении.
Тогда по поводу отключения воды в акимате сообщали, при ограничении подачи электричества насосное оборудование встало на паузу.
Кроме того, в прошлую среду сообщалось, что из-за усиления порывов ветра в некоторых садоводческих коллективах Актобе были зафиксированы обрывы линий электропередачи. Пригород частично остался без электричества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2061383-massovoe-otklyuchenie-elektrichestva-proizoshlo-v-semee/