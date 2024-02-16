Массовое отключение электричества произошло в Семее

Сегодня почти во всех районах Семея отключилось электричество и холодная вода. В Министерстве энергетики отметили, что подачу электроэнергии восстановили за 15 минут, передает NUR.KZ.

О перебоях электроэнергии сообщил Telegram-канал Abai News.

"В Семее произошёл массовый сбой – отключился свет практически во всех районах города. Сообщается также о том, что нет холодной воды", – говорится в сообщении.

Позже стало известно, что электричество в городе снова заработало, а вот о восстановлении водоснабжения пока не говорится.

Также сообщалось о проблемах с интернетом.

В пресс-службе Минэнерго сообщили, что в 13:30 из-за отключения по сетям АО "KEGOC" произошло ограничения потребителей в Семее.

"В 13:45 электроснабжение восстановлено", – подчеркнули в ведомстве.

Напомним, в конце октября в Астане случилась крупная авария, приведшая к отключению электричества. Вместе с этим начались и перебои в водоснабжении.

Тогда по поводу отключения воды в акимате сообщали, при ограничении подачи электричества насосное оборудование встало на паузу.

Кроме того, в прошлую среду сообщалось, что из-за усиления порывов ветра в некоторых садоводческих коллективах Актобе были зафиксированы обрывы линий электропередачи. Пригород частично остался без электричества.