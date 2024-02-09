Какие недочеты в органах ЧС выявили после землетрясения в Алматы

На брифинге в СЦК представителей МЧС спросили о том, какие недостатки были выявлены в органах ЧС после землетрясения в Алматы – в том числе после их проверки прокуратурой, пишет корреспондент NUR.KZ.

"События 23 января для нашего министерства не прошли даром. По оценке президента, подразделения гражданской защиты Алматы не справились с поставленной задачей. Критика была жесткая и справедливая. По распоряжению министра была направлена группа из сотрудников центрального аппарата для выяснения причин и обстоятельств, приведших к ситуации", – сообщил советник главы МЧС Талгат Нурмагамбетов.

Он добавил, что основные выявленные недостатки это: слабое управление, организация работ при возникновении реальной ЧС при наличии работоспособной системы оповещения населения Алматы.

"В настоящий момент в Алматы функционирует со 100% охватом сиреноречевая установка. По установке можно передавать ключевую информацию с правилами поведения населения при возникновении землетрясения. К сожалению, при принятии решения о невключении сирены можно было включить речевую установку, что не было сделано руководящим составом ДЧС.

Повторяю, что на стадии апробирования находится новое установленное оборудование – это система раннего оповещения населения, которая также сработала на момент прохождения толчков, то есть показала, что находится в рабочем состоянии", – сообщил Нурмагамбетов.

По его словам, по результатам акта после проверки в органах ЧС, главный вопрос – подготовка сотрудников.

"От населения прозвучали серьезные замечания в плане организации работы пунктов сбора пострадавшего населения. В этом плане будет проведена работа. Проверка показала, что многие администрации пунктов не готовы к работе в сложных условиях. Оказалось, что отдельные пункты закрыты, а отдельные просто не пускали людей, которые пострадали при землетрясении.

Большой блок – это обучение и подготовка нашего населения правилам действия в таких ситуациях. Помимо наших сейсмотренировок разноуровневых, нужна работа со школьниками, доведение информации, начиная от наших аэропортов и вокзалов до населения, что в зоне сейсмоопасной находятся. По отдельным руководителям будут приниматься меры дисциплинарного взыскания", – сообщил советник главы МЧС.

Напомним, что 25 января в ходе совещания по вопросам сейсмической безопасности в Алматы президент Касым-Жомарт Токаев поручил Генеральной прокуратуре и Антикору разобраться, на что были потрачены бюджетные средства.

Позже Антикоррупционная служба приступила к изучению обоснованности затрат на систему оповещения в сейсмоопасных регионах.

Землетрясение в Алматы

23 января после полуночи в Алматы почувствовали сильное землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощутимости – в 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Чуть позже стало известно, что в результате подземных толчков в Алматы различные травмы получили больше 60 человек. Госпитализация понадобилась не всем. Также сообщалось, что в Алматинской области после землетрясения были выявлены трещины в более чем 40 зданиях. Незначительные повреждения были обнаружены и на зданиях в Алмалинском районе южной столицы.