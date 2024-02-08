Нетронутые огнем деньги нашли на сгоревшем в Семее рынке

Предпринимателям, торговавшим в сгоревшем торговом центре в Семее, разрешили вынести оставшееся после пожара имущество, передает NUR.KZ со ссылкой на областной департамент полиции.

6 февраля в трехэтажном торговом доме "Акшын" в Семее вспыхнул пожар.

"Тушение пожара было осложнено быстрым распространением огня из-за наличия большого количества легковоспламеняющихся материалов. За 18 часов сгорело буквально все", – говорится в сообщении пресс-службы ДП области Абай в Telegram.

С момента возгорания полицейские оцепили ТЦ, чтобы избежать случаи мародерства и обезопасить граждан.

Сообщается, что здание после пожара находится в аварийном состоянии: кровля, третий и второй уровни обрушились почти до первого этажа.

"Создана межведомственная следственно-оперативная группа, в состав которой входят сотрудники департамента полиции, чрезвычайным ситуациям, экономических расследований и агентства по противодействию коррупции", – говорит глава ДП области Бекторе Султан.

По факту пожара проводится досудебное расследование, выясняются причины пожара.

"Проведенный первоначальный осмотр после ликвидации пожара показал, что несколько павильонов были не задеты пламенем, также еще несколько бутиков были только частично повреждены.

Руководством департаментов и областного акимата было принято решение о выдаче товара, находившегося внутри, так как под действием низкой температуры, копоти и воды товар мог стать непригодным", – гласит сообщение.

Так, полицейские пострадавшим предпринимателям поочередно помогали выносить из аварийного здания их имущество под сохранную расписку. Среди них, как сообщается, оказались те, кто на своих находил на своих местах крупные суммы денег, не сгоревших в огне.

Пожар на рынке в Семее

Напомним, пожар на рынке "Акшын" в Семее начался ночью 6 февраля – полиция перекрыла улицы, чтобы обеспечить проезд спецтехники и безопасность граждан. Огонь спасатели тушили 18 часов, о полной ликвидации пожара в ведомстве сообщили лишь вечером.

По информации акимата области, ущерб разной степени понесли 2200 арендаторов. Точные данные будут определять по итогам экспертиз и следствия.

Вчера первый заместитель премьер-министра Роман Скляр поручил установить причины ЧП.

Тем временем пострадавшие предприниматели, которые лишились и мест, и товара, обходят инстанции в поисках поддержки. По их словам, они потеряли все и ждать не могут.