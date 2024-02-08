Погибший при сходе оползня в Алматы оказался юношей
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Погибший при сходе оползня в Алматы оказался юношей - в МЧС РК рассказали о ходе поисково-спасательных работ на месте ЧП, передает NUR.KZ.
Согласно информации по состоянию на 10:00, в Алматы на месте происшествия развернут оперативный штаб.
На данный момент проводятся работы по расчистке частного жилого дома от грязевой массы и поиску людей.
Задействовано 182 специалиста и 32 единицы техники. Работают бригады скорой медицинской помощи.
Оказана экстренная психологическая помощь родственникам и соседям.
"Силами ДЧС Алматы и Республиканского оперативно-спасательного отряда найдено тело юноши 2007 года, предварительно погибшего в результате повреждения здания по причине схода оплывины техногенного характера из-за переувлажнения грунта", - говорится в сообщении.
Поисково-спасательные работы продолжаются. Информация будет дополняться. Просьба доверять только официальным данным.
ЧП в Алматы
Сегодня ночью в Медеуском районе сошла оплывина, из-за чего были повреждены два дома. На место прибыли спасатели и руководство ДЧС.
Позже в МЧС уточнили, что, по предварительной информации, в домах в момент происшествия находились четверо человек, из них двое - дети. Их поисками занимаются спасатели.
Утром стало известно, что из-за ЧП глава города Ерболат Досаев перенес запланированную на сегодня встречу с населением
Также сообщалось, что на месте ЧП найдено тело погибшего - затем информацию подтвердили в ДЧС.
Аким города высказался о возможных причинах трагедии.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2059839-pogibshiy-pri-shode-opolznya-v-almaty-okazalsya-yunoshey/