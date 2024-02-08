Погибший при сходе оползня в Алматы оказался юношей - в МЧС РК рассказали о ходе поисково-спасательных работ на месте ЧП, передает NUR.KZ.

Согласно информации по состоянию на 10:00, в Алматы на месте происшествия развернут оперативный штаб.

На данный момент проводятся работы по расчистке частного жилого дома от грязевой массы и поиску людей.

Задействовано 182 специалиста и 32 единицы техники. Работают бригады скорой медицинской помощи.

Оказана экстренная психологическая помощь родственникам и соседям.

"Силами ДЧС Алматы и Республиканского оперативно-спасательного отряда найдено тело юноши 2007 года, предварительно погибшего в результате повреждения здания по причине схода оплывины техногенного характера из-за переувлажнения грунта", - говорится в сообщении.

Поисково-спасательные работы продолжаются. Информация будет дополняться. Просьба доверять только официальным данным.

ЧП в Алматы

Сегодня ночью в Медеуском районе сошла оплывина, из-за чего были повреждены два дома. На место прибыли спасатели и руководство ДЧС.

Позже в МЧС уточнили, что, по предварительной информации, в домах в момент происшествия находились четверо человек, из них двое - дети. Их поисками занимаются спасатели.

Утром стало известно, что из-за ЧП глава города Ерболат Досаев перенес запланированную на сегодня встречу с населением

Также сообщалось, что на месте ЧП найдено тело погибшего - затем информацию подтвердили в ДЧС.

Аким города высказался о возможных причинах трагедии.