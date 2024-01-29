Еще один афтершок произошел на территории Китая

На территории Китая произошел еще один афтершок - подземные толчки были зарегистрированы в 275 километрах на юго-восток от Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК.

По информации официального сайта ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС РК, сегодня, 29 января, в 10:05 по времени Алматы (29 января в 04:05 по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение.

Его эпицентр расположен в 275 километрах на юго-восток от Алматы на территории Китая. Сейсмологи отметили, что это был афтершок.

Магнитуда составила 4,4, глубина – 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): на территории Казахстана без ощутимости.