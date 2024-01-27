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Алматинцы снова почувствовали землетрясение

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Алматы
Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Алматинцы снова почувствовали землетрясение. Оно было зарегистрировано сетью сейсмических станций 27 января в 15 часов 3 минуты 4 секунды, передает NUR.KZ со ссылкой на ТОО "ННЦСН и И" МЧС РК.

По информации официального сайта ТОО "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" МЧС РК, эпицентр землетрясения располагался в 257 км на юго-восток от Алматы на территории Китая - афтершок.

Энергетический класс землетрясения 12.0. Магнитуда MPV 5.5. Глубина 5 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): в Алматы - 2 балла.

Для справки: в Казахстане, как и в бывшем СССР, используется 12-балльная сейсмическая шкала MSK-64. Максимальное значение интенсивности в этой шкале, как и в большинстве других аналогичных шкал, составляет 12 баллов.

При этом при двух баллах - это едва ощутимое землетрясение. Колебания чувствуют лишь отдельные люди на верхних этажах зданий.

Напомним, 23 января после полуночи в Алматы почувствовали землетрясение: перепуганные горожане выбегали на улицы. По ощутимости – в 5 баллов. Потом фиксировались и повторные толчки.

В МЧС сообщили, что землетрясение ощущалось также в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской областях и области Жетісу.

Сегодня в ведомстве рассказали, что Национальным научным центром сейсмологических наблюдений и исследований с 23 января зафиксировано более 1900 подземных толчков, из которых 11 были ощутимы на территории Казахстана.

Как пояснили в МЧС, сейсмическая активность обусловлена произошедшим на границе Китая и Кыргызстана сильным землетрясением, сейсмические волны которого распространились на территорию близлежащих стран, в том числе и Казахстана. Обычно после землетрясений такой интенсивности происходит большое количество афтершоков, что и наблюдается до сих пор.

Затухание процесса активизации сейсмичности будет проходить постепенно и она вернется в обычный режим. В ведомстве призвали сохранять спокойствие и не поддаваться панике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2057845-almatintsy-pochuvstvovali-zemletryasenie/

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