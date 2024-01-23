"Перееду в Астану": недавно приехавшие в Алматы казахстанцы рассказали, как впервые почувствовали землетрясение

Многие жители Алматы впервые почувствовали столь сильное землетрясение, а для тех, кто переехал в город недавно, оно и вовсе стало первым в жизни, передает корреспондент NUR.KZ.

Александра вместе с сыном переехали из Санкт-Петербурга в сентябре 2023 года. Супруг девушки перебрался сюда на год раньше. Когда началось землетрясение, Александра была в ванной и толчки совсем не заметила. Узнала о происходящем только тогда, когда супруг прибежал из спальни и поздравил жену и сына с первым в жизни землетрясением.

"Правил не знали. Поэтому даже на улицу не стали выходить. Оказывается, в Алматы в школах нет специальных уроков или занятий, посвященных землетрясениям. Мой сын ходит в местную школу с сентября. Им ничего не рассказали про землетрясения, как себя вести, не было учений никаких. Это очень странно с учетом того, что город стоит в такой сейсмоопасной зоне", - рассказывает Александра.

Между тем, в ДЧС Алматы сообщили, что сейсмотренировки среди школьников проводятся регулярно. Так, только за прошедший было проведено 11 801 учений и тренировок. Количество сейсмотренировок составило 5 557 при плане 3 826. Посредством интерактивных уроков обучено 401 009 учащихся, сообщили в ведомстве.

Тем не менее, говорит Александра, мыслей о том, чтобы покинуть Алматы на время или вовсе переехать в другой город, у семьи не возникло.

"Честно, мы думали, что землетрясение будет более пугающе выглядеть. Знаете, как в видео из Японии. Но у нас дома было совсем нестрашно. Хотя сосед в чате дома написал, что у него на пятом этаже "трясло как в поезде". У нас в квартире чувствовалось слабо. Мы даже из дома не стали выходить: зима, мороз, ночь, зачем?" - добавила Александра.

Айнура переехала в Алматы меньше полугода назад из Петропавловска. Девушка впервые столкнулась с землетрясением и сильно испугалась.

"Я находилась в гостях в частном доме, поэтому не так сильно ощутила землетрясение, как, например, жильцы многоэтажек. И, наверное, из-за того, что вокруг меня было много людей и все сохраняли спокойствие, я тоже не поддалась панике. Но признаюсь, было очень страшно. Я такого никогда не испытывала и не знала, что нужно делать.

Мыслей о переезде или возвращении в родной город у меня лично не возникло. Но они возникли у моих родителей. Прочитав в новостях, что алматинцы эвакуируются из города, они стали переживать за меня. Сказали, что у них на севере землетрясений не бывает, надо возвращаться. Но я хочу думать, что это была шутка", - рассказывает Айнура.

А Самал живет в Алматы больше двух лет, но впервые ощутила такое сильное землетрясение. Говорит, что чуть ли не в ту же ночь начала собирать чемоданы.

"Началась какая-то паника. Мне кажется, я не совсем здраво рассуждала на эмоциях. После того, как первые толчки прекратились, я решила, что перееду в Астану. Ранее мне предлагали там работу. Я подошла к шкафу, смотрела на свои вещи. Мне почему-то казалось, что я именно здесь и сейчас должна решиться на переезд.

Ночью я так и не смогла заснуть. Хорошо, что смена на работе была только в обед. Под утро я все-таки уснула. Потом в течение дня успокоилась. Поняла, что это был обычный человеческий страх. Как говорится, "бей или беги". Сейчас я уже не думаю, что переезд был хорошей идеей. Это была паника, не больше. Я хочу остаться в Алматы", - делится впечатлениями Самал.

А вот Алина переехала с супругом из Алматы в Костанай два года назад, прожив в южной столице около года. Главная причина, говорит она, - январские события. Находиться в городе после произошедшего было очень некомфортно.

"Я не могу сказать, что землетрясение - единственный фактор, который меня отталкивает от Алматы. Но один из самых значительных. Первый фактор - неадекватная ситуация с жильем. Цены не соответствуют рынку по всей стране, как на аренду, так и на покупку жилья.

При этом качество жилья как первичного, так и вторичного, оставляет желать лучшего. Плюс коммунальные проблемы. Вечные отключения света, плохой интернет и, что особенно, заметно уроженцу севера, очень плохое отопление", - говорит Алина.

Также девушку категорически не устраивал короткий световой день. А сейчас, когда время переведут, он станет еще короче. Окончание светового дня летом в 19:30 - это максимально некомфортно, рассказывает Алина.

"Ну и третий фактор, конечно, землетрясения. Вероятность низкая, но все же пугает. И не добавляет привлекательности Алматы в качестве места для постоянного проживания. Пока мы жили в южной столице, землетрясений там не было.

Я не ставлю крест на возможности возвращения в Алматы. Но пока я вижу больше минусов в переезде в этот мегаполис. И последнее землетрясение лишь убедило меня в этой позиции", - делится мнением Алина.

Не торопится с переездом в южную столицу теперь и Мария. Девушка живет в Петропавловске около 10 лет. В последний год планирует переезд, но еще не решила - в Астану или Алматы.

"Астана меня всегда пугала своим холодом и ветрами. Хоть я и живу на севере, но даже мне в столицу из-за погоды не хочется. Алматы в этом плане меня полностью устраивает. К тому же у меня там много друзей.

Но землетрясение меня напугало. Я понимаю, что это не разрушительное землетрясение было. И сами алматинцы мне говорят, что ничего страшного не произошло. Но я задумалась, а что, если будет 8-9 баллов или больше? Когда думаю о таком, то больше склоняюсь к варианту с Астаной", - рассказывает Мария.

Напомним, этой ночью подземные толчки ощущались в Астане, Алматинской, ВКО, Жамбылской, Жетысуской и Карагандинской областях.

Жители некоторых районов Алматы сообщили, что землетрясение было продолжительное, и длилось как минимум 5 минут. Люди массово вышли на улицу, боясь повторных толчков.

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