Алматинке с внуками, спасавшейся от землетрясения, помогли полицейские

Вчера во время землетрясения жительница Алматы с четырьмя маленькими внуками выбежала из дома и довольно далеко ушла. Вернуться назад ей помогли полицейские, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщается на медиапортале МВД Polisia.kz, жительница микрорайона Шугыла после землетрясения спешно одела четырех малолетних внуков и выбежала на улицу. Как выяснилось, женщина сильно удалилась от дома. Добраться обратно с малышами в коляске ей было тяжело.

"Мы обеспечивали правопорядок на вверенном участке. Когда граждане стали возвращаться в свои дома, заметили женщину с детьми. Она дала ориентир, и мы помогли ей благополучно добраться с малышами до дома. Трех детишек усадили в коляску, постарше – шла самостоятельно.

Правопорядок в одном из густонаселенных микрорайонов был обеспечен на должном уровне", – сообщил ответственный участковый инспектор УП Наурызбайского района Ерген Сембибай.

Тем временем в Алатауском районе Алматы полицейские помогли разместиться в пункте сбора семье иностранцев. В суете они босыми выбежали из дома. Иностранцам тоже была оказана необходимая помощь.

Напомним, сегодня ночью жители Алматы ощутили сильное землетрясение. Жители некоторых районов сообщили, что землетрясение было продолжительное и длилось как минимум 5 минут. Ощутимость в Алматы составила 5 баллов.

Вместе с тем, как сообщили в МЧС, землетрясение ощущалось и в Астане, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской и Карагандинской областях, а также в области Жетісу.

Сейсмологи озвучивали прогноз по землетрясениям в Алматы. Согласно заключению комиссии, сильных и разрушительных землетрясений не ожидается. Афтершоки на границе Китая и Кыргызстана уже затихают.

В Алматы из-за землетрясения сегодня отменили уроки для учеников и студентов колледжей первой смены.