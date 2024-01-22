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Больше 90 человек стали жертвами суровой зимы в США

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Мужчина расчищают дорогу от снега
Заснеженная улица. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Соединенных Штатах Америки зафиксировали 91 случай смерти, связанный с аномальной непогодой, накрывшей Штаты на прошлой неделе, передает NUR.KZ со ссылкой на CBS News.

В штате Теннесси на востоке США, согласно данным департамента здравоохранения, из-за непогоды погибли 25 человек. В штате Орегон подтвердили гибель 16 человек из-за падения дерева на машину.

Больше всего смертей было зарегистрировано в Иллинойсе, Пенсильвании, Миссисипи, Вашингтоне, Кентукки, Висконсине, Нью-Йорке, Нью-Джерси и ряде других штатов. 

Некоторые случаи смертей все еще расследуются, к примеру, автокатастрофа, унесшая жизни пяти человек.

Власти штатов предупреждают жителей о необходимости проявлять особую осторожность на дорогах во время сильных морозов. К примеру, в штате Миссисипи посоветовали жителям "остерегаться гололеда на дорогах и выезжать из дома только в случае необходимости". В воскресенье здесь сообщалось еще о двух смертях, связанных с погодными условиями. В общей сложности с 14 января из-за погоды здесь погибли 10 человек.

Как передает телеканал, в субботу, 20 января, десятки миллионов жителей США столкнулись с аномальными морозами. В восточной половине страны ожидаются небывалые заморозки и похолодание.

В Национальной метеорологической службе предупредили об опасности вождения из-за гололеда, жителей Южных равнин, средней части долины Миссисипи и долины Огайо предупредили о граде.

"Чтобы оставаться в безопасности в холодную погоду, эксперты рекомендуют одеваться в теплую одежду. Если вам нужно выйти на улицу, соблюдайте осторожность при использовании таких устройств, как обогреватели, и следите за симптомами серьезных состояний, таких как переохлаждение", - говорится в материале телеканала.

Между тем в штате Орегон 45 тыс. человек остались без электричества из-за обрушившейся на штат ледяной бури. Здесь объявили режим ЧП.

Отключения электроэнергии были зафиксированы также в Пенсильвании, Калифорнии, Нью-Мексико и Индиане.

Синоптики прогнозируют, что морозы и непогода продержатся до начала следующей недели.

Напомним, непогода наблюдается и в Казахстане. Так, в Алматы в минувшие выходные выпало 40 сантиметров снега. В акимате показали, как коммунальные службы очищают город.

Вчера в четырех областях на юге и западе Казахстана пришлось закрыть трассы из-за метели, дождя со снегом и сильного ветра.

Сегодня в шести регионах страны объявлено штормовое предупреждение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2056657-bolshe-90-chelovek-pogibli-v-ssha-iz-za-anomalnyh-holodov/

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