Морозы и снегопады: какой будет погода в Астане на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней - в столице обещают морозы до 23 градусов и снегопады. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

22 января в Астане будет облачно. Температура в среднем составит минус 17 градусов. Днем воздух может прогреться до минус 11 градусов, но ночью температура опустится до минус 23 градусов. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

23 января в столице снова будет облачно. Температура составит около минус 16 градусов. Максимальная температура составит минус 12 градусов, а минимальная – минус 19 градусов. Скорость ветра составит до 4,1 м/с.

24 января ожидается погода без осадков. Средняя температура – минус 11 градусов. Днем температура поднимется до минус 9 градусов, а ночью опустится до минус 17 градусов. Скорость ветра составит 2,7 м/с.

25 января в Астане синоптики обещают снегопад. Температура в среднем – минус 5 градусов. Максимально температура поднимется до минус 3 градусов, а опуститься может до минус 10 градусов. Скорость ветра будет равняться 2,8 м/с.

26 января будет снегопад. Среднесуточная температура – минус 5 градусов. Днем воздух прогреется до минус 2 градусов, а ночью похолодает до минус 8 градусов. Скорость ветра составит 6,4 м/с.

27 января синоптики обещают погоду без осадков. Температура в среднем остановится на отметке минус 16 градусов. Максимальная температура составит минус 13 градусов, минимальная – минус 20 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 5,6 м/с.

28 января, по прогнозам синоптиков, будет облачно. Средняя температура составит минус 20 градусов. Воздух может прогреться и до минус 15 градусов, но ночью похолодает до минус 23 градусов. Скорость ветра составит 3,4 м/с.