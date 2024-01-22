Дождь, снег и до 9 градусов тепла ждут жителей Шымкента на этой неделе

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Шымкенте в ближайшие 7 дней - в мегаполисе ожидаются дождь и снегопад. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

22 января в Шымкенте будет облачно. Температура в среднем составит плюс 1 градус. Днем воздух может прогреться до плюс 6 градусов, но ночью температура опустится до минус 4 градусов. Скорость ветра составит 3,3 м/с.

23 января ожидается погода без осадков. Температура составит около плюс 4 градусов. Максимальная температура составит плюс 9 градусов, а минимальная – плюс 1 градус. Скорость ветра составит до 2,7 м/с.

24 января будет облачно. Средняя температура – плюс 6 градусов. Днем температура поднимется до плюс 9 градусов, а ночью опустится до плюс 3 градусов. Скорость ветра составит 2,6 м/с.

25 января в Шымкенте синоптики обещают ясную погоду без осадков. Температура в среднем – плюс 6 градусов. Максимально температура поднимется до плюс 9 градусов, а опуститься может до плюс 5 градусов. Скорость ветра будет равняться 3,4 м/с.

26 января будет снегопад. Среднесуточная температура – плюс 2 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 5 градусов, ночью похолодает до 0 градусов. Скорость ветра составит 4,4 м/с.

27 января обещает быть облачно. Температура в среднем остановится на отметке плюс 5 градусов. Максимальная температура составит плюс 9 градусов, минимальная – плюс 1 градус. Прогнозируемая скорость ветра – 2,6 м/с.

28 января, по прогнозам синоптиков, будет дождь. Средняя температура составит плюс 7 градусов. Воздух может прогреться и до плюс 8 градусов, но ночью похолодает до плюс 5 градусов. Скорость ветра составит 2,3 м/с.