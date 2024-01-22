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Выживший в авиакатастрофе россиянин дошел до села в Афганистане и жестами попросил о помощи

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Поселение в Афганистане
Поселение в Афганистане. Иллюстративное фото: Jonathan Wilson/Getty Images

Россиянин, выживший после крушения самолета в Афганистане, пешком добрался до села Педу и попросил о помощи используя жесты. Сейчас он находится у талибов.

О том, что мужчина, находившийся на борту потерпевшего крушение самолета, пришел в афганскую деревню, рассказали сами жители района Куф-Аб, где находится село, телеканалу Afghanistan International, сообщает РБК.

По данным СМИ, сельчане отвели выжившего представителям "Талибана" - там подтвердили, что летевшие в самолете иностранцы сейчас находятся у них.

По данным Telegram-канала Mash, до села добрался медик Игорь Сывороткин, он смог позвонить родственникам.

Telegram-канал "112" пишет, что в авиакатастрофе выжили два медика и два пилота.

Отмечается, что самолет разбился в отдаленной местности, где идет сильный снегопад, до места падения несколько часов езды от районного центра Куф-Аб.

Напомним, 21 января сообщалось, что в провинции Бахашан в Афганистане потерпел крушение частный самолет. Сообщалось, что судно направлялось в Москву.

Позже российские СМИ опубликовали список людей, находившихся на борту самолета - двух пассажиров и четырех членов экипажа.

Выяснилось также, что самолет выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву с двумя техническими посадками - на борту находился пациентка в тяжелом состоянии. Ее сопровождал муж - бизнесмен из России.

Над Афганистаном пилоты сообщили о проблеме с двигателем и с топливом. Борт рухнул в горах, в районе Бадахшана.

Ранее Русская служба BBC сообщила, что самолет отклонился от курса и столкнулся с горой в уезде Зебак - это примерно в 30-40 километрах от границы с Таджикистаном и более 100 км от центра провинции Бадахшан города Файзабада. Перед крушением пилот сообщал о технических неполадках.

По данным Росавиации, наземная поисково-спасательная служба нашла самолет - у четырех из шести находившихся на борту различные травмы, судьба еще двоих выясняется.

Российский Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту крушения самолета с россиянами на борту.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2056648-vyzhivshiy-v-aviakatastrofe-rossiyanin-doshel-do-sela-v-afganistane-i-zhestami-poprosil-o-pomoschi/

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