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Самолет, летевший в Москву, разбился в Афганистане (видео)

Опубликовано:

Гора
Предположительное место крушения самолета. Кадр из видео: t.me/bazabazon

Самолет разбился в горах Афганистана. Воздушное судно потерпело крушение в провинции Бадахшан, об этом сообщает агентство Паджвак в соцсети X, передает NUR.KZ.

Предварительной причиной называют техническую неисправность.

"В воскресенье местные чиновники заявили, что индийский пассажирский самолет потерпел крушение в горных районах Бадахшана", - говорится в сообщении.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на агентство Aamaj News, самолет разбился на северо-востоке Афганистана. По информации источника, самолет направлялся в Москву.

Между тем, как сообщила Росавиация в своем Телеграм-канале, борт выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) - Ташкент - Жуковский. При этом первоначальным местом вылета самолета Falcon был таиландский аэропорт Утапао.

Предварительно, на борту находились шесть человек: четыре члена экипажа и два пассажира.

Как сообщает ТАСС, со ссылкой на оперативные службы, на борту были двое россиян.

Сейчас ведутся поиски самолета.

По данным Росавиации, самолет Falcon зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ. Самолет 1978 года производства принадлежит ООО "Атлетик Групп" и частному лицу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2056608-indiyskiy-passazhirskiy-samolet-razbilsya-v-afganistane/

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