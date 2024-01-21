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СМИ опубликовали имена погибших в авиакатастрофе в Афганистане

Опубликовано:

Гора
Предположительное место крушения самолета. Кадр из видео: t.me/bazabazon

Супружеская пара из России погибла при крушении самолета в Афганистане. Самолет выполнял частный рейс и, предположительно, разбился из-за проблем с топливом и двигателями.

Telegram-канал Shot обнародовал полный список людей, которые были на разбившемся в Афганистане самолете Falcon 10:

Пассажиры:

— Анна Евсюкова, 64 года;

— Анатолий Евсюков, 65 лет.

Экипаж:

— Дмитрий Беляков, 41 год;

— Аркадий Грачёв, 42 года;

— Игорь Сывороткин, 26 лет;

— Павел Попов, 44 года.

Как сообщает РИА Новости, разбившийся в Афганистане самолет выполнял частный медицинский эвакуационный рейс из таиландской Паттайи в Москву с двумя техническими посадками.

"На борту была лежачая пациентка в тяжелом состоянии, гражданка России, которую перевозили из одной из больниц Паттайи в Россию. Ее сопровождал муж, частный предприниматель, также гражданин России, оплативший выполнение рейса", - сообщает российское издание со ссылкой на источник в таиландском аэропорту Утапао .

Отмечается, что кроме семейной пары на борту была медицинская бригада и экипаж.

По данным Telegram-канала Baza, в разбившемся частном джете летела семья Евсюковых, предприниматели из Волгодонска Анна и Анатолий.

Сообщается, что 15 декабря они прибыли обычным рейсом в Таиланд, чтобы отдохнуть. С ними был сын Виталий. Однако через пару дней женщине стало плохо, сообщается о некой инфекции.

Позже тайскими врачами Евсюкову было рекомендовано везти жену в Россию. Был заказан частный борт и 20 января был произведен вылет из Паттайи.

"В Индии совершили дозаправку. Далее должны были дозаправиться в Ташкенте. И потом улетать в Москву. Однако над Афганистаном пилоты сообщили о проблеме с двигателем и с топливом. Борт рухнул в горах, в районе афганского Бадахшана", - говорится в сообщении Telegram-канала.

По их же информации, сын Евсюковых вылетел из Паттайи обычным рейсом и узнал о гибели родителей только по прилету в Россию.

Как сообщает Telegram-канал Shot, Анатолий Евсюков - предприниматель. Открыл в Волгодонске рынки - "Машенька" в 1999 году, затем "Авангард" и "Анна". В июле 2014 года получил медаль "За доблестный труд на благо Донского края" за значительный вклад в развитие сферы потребительского рынка. В 2017 году Анатолий Евсюков был награжден знаком губернатора области "За милосердие и благотворительность".

Ранее сообщалось, что самолет разбился в горах Афганистана. Воздушное судно потерпело крушение в провинции Бадахшан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2056620-smi-opublikovali-imena-pogibshih-v-aviakatastrofe-v-afganistane/

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