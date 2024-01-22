Крушение бизнес-джета с россиянами в Афганистане: Росавиация сообщает о четырех выживших, судьба еще двоих пока неизвестна

Четыре человека выжили при крушении в Афганистане бизнес-джета Falcon 10 с россиянами на борту, сообщают Росавиация и российское посольство в Кабуле.

Самолет, выполнявший чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский, пропал с радаров на северо-востоке Афганистана в ночь на воскресенье, с утра велись его поиски.

Полиция северного Афганистана получила сообщение об авиакатастрофе в провинции Бадахшан, сообщил в воскресенье Reuters представитель полиции провинции. По его словам, это произошло ночью в отдаленном горном районе Бадахшана на северо-востоке страны.

По информации СМИ, самолет отклонился от курса и столкнулся с горой в уезде Зебак — это примерно в 30-40 километрах от границы с Таджикистаном и более 100 км от центра провинции Бадахшан города Файзабада. Перед крушением пилот сообщал о технических неполадках.

По данным Росавиации, наземная поисково-спасательная служба нашла самолет — у четырех из шести находившихся на борту различные травмы, судьба еще двоих выясняется.

Агентство Reuters со ссылкой на афганских чиновников сообщает, что два человека погибли в катастрофе. Официального подтверждения этому пока нет.

Российская пресса писала, что самолет летел из Таиланда, проводя медицинскую эвакуацию супруги волгодонского бизнесмена Анатолия Евсюкова.

Причиной крушения мог стать отказ двух двигателей, писал ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

По данным информационного агентства, самолет следовал из Таиланда в Москву с остановкой в Индии на дозаправку.

В телеграм-каналах появились списки экипажа и пассажиров пропавшего самолета. Все фамилии там русские.

Самолет принадлежит ООО «Атлетик Групп» и частному лицу. Самолет зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов РФ, сообщила Росавиация.

Российский Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту крушения самолета с россиянами на борту.

Министерство гражданской авиации Индии , что речь идет о небольшом самолете, зарегистрированном в Марокко.