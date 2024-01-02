Загорелся при посадке: пять человек погибли при столкновении самолетов в Японии

Пять из шести членов экипажа самолета береговой охраны, который столкнулся с пассажирским бортом в аэропорту Токио, погибли. Пилот судна выжил, передает NUR.KZ со ссылкой на

Как сообщил телеканал NHK, пять из шести членов экипажа самолета береговой охраны, который столкнулся с пассажирским самолетом Japan Airlines, погибли. Спастись удалось лишь пилоту воздушного судна.

Напомним, сегодня в токийском аэропорту Ханеда во время посадки загорелся самолет, прилетевший из Саппоро. Все 379 пассажиров и члены экипажа эвакуированы. Пламя распространилось на взлетно-посадочную полосу.

Добавим, в феврале 2022 года самолет Ан-2 загорелся при посадке близ Аральска. На борту находились 2 члена экипажа и 1 пассажир. Жертв и пострадавших не было.

В июне позапрошлого года в российском городе Иркутск загорелся самолет "Ан-24" авиакомпании "ИрАэро". Во время посадки у воздушного судна заклинило шасси, возгорание колес произошло от высокой скорости и трения.

На следующий день такой же инцидент произошел в США – в международном аэропорту Майами загорелся самолет авиакомпании Red Air со 126 пассажирами на борту. Трое пострадали.