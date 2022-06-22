Самолет со 126 пассажирами загорелся в аэропорту США (видео)

Самолет горит после приземления. Кадр из видео: twitter.com/aviationbrk

В международном аэропорту Майами загорелся самолет авиакомпании Red Air со 126 пассажирами на борту. Три человека пострадали, передает Fox 29.

Воздушное судно совершало перелет из Доминиканской Республики. Самолет загорелся после того, как шасси разрушилось при посадке. На борту находились 126 пассажиров.

В результате происшествия получили травмы три человека. Их доставили в больницу.

Представители аэропорта сообщили, что из-за инцидента два рейса были задержаны, а две из четырех взлетно-посадочных полос закрыты.

Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование по данному факту.

Ранее в российском городе Иркутск во время посадки самолета Ан-24 авиакомпании "ИрАэро" загорелось шасси. Пострадавших в результате происшествия нет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1975185-samolet-s-126-passazhirami-zagorelsya-v-aeroportu-ssha-video/