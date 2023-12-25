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Шестидневный снегопад, дождь и сильный ветер: какой будет погода в Астане на этой неделе

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Елка перед "Хан-Шатыром" в Астане
Астана. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане в ближайшие 7 дней: шесть из семи дней в столице будет идти снег. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

25 декабря в Астане прогнозируют дождь. Температура в среднем составит плюс 1 градус. Днем воздух может прогреться до плюс 2 градусов, но ночью температура опустится до минус 2 градусов. Скорость ветра составит 7,3 м/с.

26 декабря ожидается снегопад. Температура составит около минус 1 градуса. Максимальная температура составит плюс 5 градусов, а минимальная – минус 3 градуса. Скорость ветра составит в среднем 12,6 м/с.

27 декабря вновь обещают снегопад. Средняя температура – минус 2 градуса. Днем температура поднимется до минус 1 градуса, а ночью – опустится до минус 3 градусов. Скорость ветра составит 11,3 м/с.

28 декабря в Астане синоптики снова прогнозируют осадки в виде снега. Температура в среднем – минус 1 градус. Максимально температура поднимется до 0 градусов, а опуститься может до минус 3 градусов. Скорость ветра будет равняться 11,2 м/с.

29 декабря продолжится снегопад. Среднесуточная температура – минус 2 градуса. Днем воздух прогреется до плюс 1 градуса, ночью же похолодает до минус 5 градусов. Скорость ветра составит 14 м/с.

30 декабря вновь продолжится снегопад. Температура в среднем остановится на отметке минус 8 градусов. Максимальная температура составит минус 5 градусов, минимальная – минус 12 градусов. Прогнозируемая скорость ветра – 11,8 м/с.

31 декабря, по прогнозам синоптиков, снова будет идти снег. Средняя температура составит минус 2 градуса. Воздух может прогреться и до минус 1 градуса, но ночью похолодает до минус 3 градусов. Скорость ветра составит 10,1 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052360-shestidnevnyy-snegopad-dozhd-i-silnyy-veter-kakoy-budet-pogoda-v-astane-na-etoy-nedele/

Автор: Кристина Кривцанова

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Шестидневный снегопад, дождь и сильный ветер: какой будет погода в Астане на этой неделе
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